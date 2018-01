Mulher que deixava bebê sozinho é detida A Polícia Militar prendeu nesta segunda-feira Josiane Chaves do Santos, de 22 anos, suspeita de abandonar a filha, Rafaela Gonçalves Alves, de apenas 11 meses, sozinha num barraco de três cômodos, no bairro Riacho das Pedras, em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Vizinhos, que acionaram a polícia, disseram que a mãe sempre sai de casa e deixa a criança sozinha. A mulher e a menina foram levadas para a Vara da Infância e da Juventude do município, que determinou que as duas fossem encaminhadas para o Conselho Tutelar. Segundo a PM, a menina, que está em fase de amamentação, não apresentava sinais de maus-tratos.