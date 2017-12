Mulher que manda matar marido para receber seguro é presa

Policiais de Bauru prenderam no final da tarde deste sábado, 30, em Marília, Ana Vieira Zeller, que vivia na cidade desde abril de 1998, quando fugiu do 7º DP de São Bernardo do Campo, onde cumpria prisão preventiva. Ana, de 50 anos, é acusada de ter mandado matar o próprio marido, Roberto Zeller, no dia 2 de setembro de 1996, depois de tê-lo convencido a contratar seguros de vida no valor de R$ 2 milhões, onde ela era a beneficiária. Segundo a acusação, ela contratou o pistoleiro Valmir Mendes Ferreira para executar o marido. Seis meses depois do crime, o executor também apareceu morto e o intermediário entre ele e a mulher foi preso. O crime foi tema do programa Linha Direta, da Rede Globo, no dia 15 de julho de 1999. Ana, que faz quimioterapia para controlar um câncer da mama, ela será transferida para São Bernardo do Campo nos próximos dias.