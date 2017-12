Mulher que se atirou é enterrada A gerente de logística da TAM Express, Michelle Dias Miranda, de 24 anos, que se atirou do prédio em chamas da empresa logo após o acidente do Airbus, foi enterrada ontem, em São Paulo. Cerca de 200 pessoas foram à cerimônia. Ela iria se casar com o namorado, Marcus Vinícius Navi, também funcionário da TAM e sobrevivente da tragédia.