Mulher que teria acompanhado pichação da estátua de Drummond é identificada

RIO - A Polícia Civil do Rio identificou a mulher acusada de acompanhar o comerciante Pablo Lucas Faria enquanto ele pichava a estátua de Carlos Drummond de Andrade, em Copacabana, na zona sul do Rio, na madrugada de 25 de dezembro. July Bernardes Vasconcellos Reis, de 29 anos, conhecida como Mel ou Ágata, aparece ao lado de Farias nas imagens de câmeras de segurança.

Ela ainda não foi localizada, mas, segundo a polícia, é investigada em inquéritos policiais da 24ª DP (Piedade) e da 30ª DP (Marechal Hermes)por homicídio, tentativa de homicídio e lesão corporal.

O comerciante se apresentou à polícia na última segunda-feira e afirmou que havia conhecido Mel pela internet, dias antes, e não tinha nenhum contato com ela. No entanto, vizinhos de Farias afirmaram a policiais da 13ª DP (Ipanema) que a mulher morava com ele e se apresentava como namorada do comerciante.

Familiares de July disseram à polícia que não têm contato com ela há anos, mas que a reconheceram quando viram as imagens da pichação na TV.