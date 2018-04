Mulher sem habilitação perde controle da direção e carro cai no mar em Vitória

SÃO PAULO - Um veículo caiu no mar na Baía de Vitória, no bairro do Suá, em Vitória, Espírito Santo, na noite desta terça-feira, 27, após a motorista, sem habilitação, perder o controle da direção.

Segundo informações do Corpo de bombeiros, por volta das 21h30, a motorista Ivoneide de Oliveira Marinho perdeu o controle da direção do Voyage e invadiu a pista contrária, passando pelo canteiro central, e caiu no mar.

Ivoneide foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a passageira Vera Lima Santos, de 24 anos, foi atendida pelos bombeiros. As duas foram levadas para o Hospital São Lucas. Segundo os bombeiros, Ivoneide continua internada pois teria bebido muita água do mar. A carona já foi liberada.

O acidente aconteceu na Rua Maria de Resende Coutinho, localizada atrás do Shopping Vitória. O carro foi ancorado pelos bombeiros e na manhã de hoje um guincho foi acionado para retirar o carro do mar.