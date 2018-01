Mulher tenta entrar em prisão com celular na genitália A jovem Dejane Macedo da Silva, de 24 anos, foi detida, durante horário de visitas de ontem, quando tentava entrar com um aparelho celular e 20 gramas de cocaína escondidos em sua genitália no Centro de Detenção Provisória de Guarulhos, localizado na rua José Marques Prata, na Vila Palácio. As agentes penitenciárias do presídio conseguiram descobrir a droga e o celular durante a revista e o toque genital. Segundo o delegado do 4º Distrito Policial de Guarulhos, José Cristiano Lobo, a jovem receberia apenas R$ 50,00 para realizar o crime, mas não quis informar para qual detento o celular e a droga seriam entregues.