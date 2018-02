Mulheres ganharão memorial em homenagem histórica no Rio

Para retratar a participação de mulheres na história do País, um memorial deverá ser construído no Rio de Janeiro. A informação foi antecipada nesta sexta-feira, 5, pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM), que fará o anúncio do grupo de trabalho responsável pelo projeto no Dia Internacional da Mulher, na próxima segunda, 8.

Veja também:

CEUs de SP comemoram o Dia da Mulher com muitas atividades

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na solenidade, que terá a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a ministra Nilcéa Freire deverá assinar acordo com o Arquivo Nacional para formar a equipe responsável pelo conjunto cultural. Caberá ao grupo estabelecer o modelo arquitetônico, o acervo e o prazo para execução da obra. Posteriormente, a sociedade também poderá opinar.

"A ideia do grupo é detalhar o projeto. Inclusive, definir o tamanho e o tipo de acervo. Queremos fazer um levantamento e pesquisas no Brasil todo para recuperar a história de mulheres que mereçam estar registradas", explicou Sônia Malheiras, da Secretaria de Articulação Institucional da SPM, em entrevista no Rio.

O grupo de trabalho será criado durante evento cultural na Estação Leopoldina. A programação prevê, a partir das 11h, exposições, feira de artesanato, desfile de moda e shows. Às 17h, em ato solene com o presidente Lula, a SPM anunciará a construção de centros de atendimento à mulher em nove cidades.

De acordo com Sônia, será feito também um balanço dos sete anos de funcionamento da secretaria, com a apresentação dos principais programas, como o 2º Plano de Políticas para as Mulheres, elaborado por cerca de 300 mil participantes de conferências nacionais, além dos projetos de registro civil e documentação.