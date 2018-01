Mulheres protestam contra PEC que pode proibir todas as formas de aborto no País

Um grupo de mulheres protestou na noite desta segunda-feira, 13, em São Paulo contra o Projeto de Emenda Constitucional (PEC) 181, que pretende criminalizar todos os casos de aborto no Brasil, inclusive quando a gravidez é resultante de estupro.

O ato foi realizado no vão livre do Masp, na Avenida Paulista, e seguiu por vias do Centro de São Paulo, até a Praça Roosevelt.

Na quarta-feira, 8, uma comissão especial da Câmara dos Deputados aprovou, por 18 votos a 1, o texto-base da proposta, que inclui na Constituição a garantia do direito à vida "desde a concepção".

+++ Diariamente, 4 mulheres morrem nos hospitais por complicações do aborto

Outras capitais do País também tiveram protestos. Aos gritos de "O corpo é nosso, é nossa escolha", mulheres protestam na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro.

+++ Comissão dá aval à PEC que proíbe aborto

Em Brasília, dezenas de pessoas se reuniram em frente ao Congresso Nacional com cartazes de apoio à legalização do aborto. "Estupro é crime, aborto é direito", dizia uma das faixas exibidas.

* Com informações da Agência Brasil