Mulheres são presas com cocaína no corpo Duas mulheres, a paulista Ivete Cesário de Paula, de 33 anos, e a paranaense Márcia Barbosa Rodrigues, 34, foram presas no final da noite de quinta-feira, 26, pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional dos Guararapes, no Recife. Elas levavam cápsulas contendo cocaína no estômago e pequeno pacote da droga na vagina. Vinham de São Paulo com destino à Espanha. Elas fizeram conexão no Recife, onde embarcariam num vôo da BRA. De acordo com a assessoria de comunicação da Polícia Federal, as mulheres demonstravam nervosismo e tensão e confessaram ter ingerido a droga depois de serem abordadas por policiais. Encaminhadas ao Hospital da Restauração, até à tarde desta sexta, Ivete havia expelido 67 das 68 cápsulas que engoliu, enquanto Márcia havia expelido 25 de um total de 48. As duas juntas portavam cerca de meio quilo de cocaína na genitália. Quando deixarem o hospital, elas seriam encaminhadas à Colônia Penal Bom Pastor, onde responderão por crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Com o agravante de que a droga iria para o exterior, se condenadas, elas poderão pegar penas de até 25 anos de reclusão.