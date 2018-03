Mulheres são presas por tentar entrar com drogas em prisão

Duas pessoas foram presas na manhã desta quarta-feira, 15, por tráfico de drogas, em Vilar dos Teles, no Rio, quando tentavam entregar drogas para dois presos na Carceragem da 64ª DP. Tatiane de Andrade Ambrosio, de 27 anos, foi presa quando entrava para visitar seu companheiro, Adelino Romualdo da Silveira, de 23 anos. O grupo não esperava que Tatiane fosse capturada, já que ela estava grávida de sete meses. Com ela foram encontradas 82 trouxinhas de maconha, que ela havia acabado de receber de Valquíria Pereira de Oliveira, de 31 anos, amante de outro preso, Wallace Martins de Lima, de 30 anos, vulgo Caveirinha. A droga estava escondida na calcinha de Tatiane. Segundo a polícia, Tatiane ia entregar a droga para Adelino e receberia R$ 100 de Valquíria, que a aguardava do lado de fora da cadeia. Adelino receberia a droga, que estava embalada em formatos de bala. A droga seria dividida com Caveirinha, e ambos engoliriam as drogas para não serem pegos. Os presos esperavam ganhar R$ 15 por cada trouxinha, e pagariam R$ 100 para Tatiane e R$ 200 para Valquíria, que era a responsável pela compra da droga na Favela de Acari.