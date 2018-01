Mulheres são sequestradas na Paraíba e estupradas em Pernambuco

RECIFE - Um crime bárbaro chocou os moradores das cidades de João Pessoa, capital da Paraíba, e de Goiana, na Mata Norte de Pernambuco. Na noite de sábado, 20, duas mulheres e uma criança foram sequestradas por homens que estavam em uma moto e um veículo, no bairro de Jardim Universitário, no município de João Pessoa. Durante a abordagem, as vítimas G. F. S., de 42 anos, sua amiga C. F. F., de 31 anos, e seu bebê, de 9 meses, foram obrigadas a os seguir até um matagal na rodovia BR-101, nas proximidades da fábrica da Fiat, em Goiana, já em Pernambuco. No local, as mulheres foram espancadas, estupradas e atropeladas. G. não resistiu e morreu no local. No domingo pela manhã, C.F.F e seu bebê foram encontrados e resgatados por trabalhadores de uma usina da região.

O carro da vítima, um Siena prata, de placa OSC-8545, foi encaminhado para a Delegacia de Goiana. De acordo com informações do 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM), a mulher sobrevivente e seu bebê foram encaminhados para o Hospital de Goiana. Posteriormente, a moça foi transferida para o Hospital Miguel Arraes (HMA), no município de Paulista, na Região Metropolitana do Recife, onde passou por exames e uma cirurgia. A criança permanecia, até a noite de domingo, no hospital de Goiana, acompanhada por parentes.