Multa a caminhões que entalarem em pontes será de R$ 75 mil O prefeito Gilberto Kassab (PFL) determinou na quinta-feira ao presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), Roberto Scaringella, que instale equipamentos para detectar a altura dos caminhões antes de todas as pontes das Marginais. Ele também pediu maior rigor nas multas. Em uma semana, Scaringella deverá apresentar um projeto para a nova sinalização e o novo valor da multa aos infratores: que pode chegar a R$ 75 mil, fora os custos do processo judicial que cobra a reposição da estrutura danificada. Kassab quer dar maior visibilidade ao sinal luminoso dos detectores de altura. Os sete existentes hoje nas Marginais não impediram que caminhões entalassem por excesso de altura. "Essas ocorrências provocam despesas altas e a cidade precisa ser reembolsada. Os responsáveis pelo acidente precisam ser penalizados", diz Kassab. Pela segunda vez em menos de 20 dias, a Ponte da Freguesia do Ó, na Marginal do Tietê, zona norte, teve um acidente. Na quinta-feira, às 5 horas, uma carreta ficou entalada na pista local, no sentido Ayrton Senna, provocando quatro quilômetros de congestionamento. Engenheiros da Prefeitura que estiveram no local garantiram que a estrutura não sofreu nenhum dano grave. Já para o Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva (Sinaenco), a ocorrência é mais um prejuízo à ponte. "Fizemos um levantamento de todas as estruturas da capital em 2005 e, na época, já identificamos que a da Freguesia do Ó estava com problemas sérios", disse o diretor do Sinaenco, Marcelo Rozenberg. "Em agosto de 2006, voltamos lá e foi constatado que nenhuma intervenção foi feita. Se esse ritmo de acidentes continuar, não dá para estimar quanto tempo a ponte agüenta", completou. No dia 12, um caminhão entalou na ponte, abriu um buraco na laje e causou um congestionamento de 12 quilômetros. A Secretaria de Infra-Estrutura e Obras (Siurb) continua só com intenção de recuperar a Ponte da Freguesia do Ó.