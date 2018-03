Munição de campanha

Escândalos

Os tucanos vão lembrar o envolvimento de petistas em escândalos que ocorreram durante o governo Lula, como o do mensalão, sanguessugas e aloprados e que o partido não defende a ética

Oportunismo

A oposição criticou Dilma por tentar ganhar apoio do eleitor mineiro ao reverenciar Tancredo Neves, lembrando que o PT negou apoio para sua eleição e expulsou os deputados petistas que ficaram ao seu lado

Falta de experiência

Os tucanos lembram que enquanto Serra foi governador de São Paulo e prefeito da capital, Dilma não teve nenhuma experiência como chefe de Poder Executivo

Dilma não é Lula

Se reconhecem a popularidade do presidente Lula, a oposição lembra que Dilma não tem seu carisma. E acusam a petista de ter vergonha de sua ação dentro do governo preferindo dizer que é a candidata de Lula

O PAC

Serra e os tucanos vão mostrar que o principal programa do governo Lula, gerido por Dilma, tem muitas obras paradas ou com grande atraso

Lula desrespeita as regras eleitorais

A oposição critica Lula por fazer campanha pró-Dilma fora do prazo permitido pela lei eleitoral e lembra que ele foi multado pela prática irregular

Do PT contra Serra

Anti-Lula

O PT está tentando carimbar Serra como um candidato "anti-Lula". A ideia é tentar impedir que o tucano consiga marcar sua imagem como a de um político "pós Lula". Ou seja, aquele que seria o mais capacitado para suceder o atual presidente e dar sequência a sua obra

Mudança

Dilma e o PT têm citado constantemente a fala do presidente do PSDB, senador Sérgio Guerra (PE), em que passou a ideia que se o partido chegar ao poder vai acabar com o PAC e mudar a política de câmbio flutuante

Lobo em pele de cordeiro

Dilma quer provar que os tucanos foram contra o governo durante os últimos sete anos e que fingem concordar com suas medidas, como o Bolsa-Família, apenas porque elas são populares

Lula X FHC

Petistas têm forçado a comparação entre o governo Lula e Fernando Henrique Cardoso para tentar trazer a popularidade do presidente petista para o centro da atual disputa

Serra é aliado de Arruda

O PT vai mostrar a "proximidade" entre Serra e o ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda, cassado pelo TRE e preso por conta do chamado escândalo do "mensalão do DEM"

Serra foi um mau ministro do Planejamento

Dilma tentou desqualificar a passagem de Serra pelo Ministério do Planejamento, dizendo que sua falta de gestão provocou até o apagão de energia no País