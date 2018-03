Municipal do Rio terá obras para os 100 anos

Erguido em 1909, o Theatro Municipal do Rio, considerado o mais importante do Brasil, estará em plena forma quando chegar aos cem anos. Um projeto que já começou a ser tocado diagnosticou as principais carências do velho prédio da Cinelândia: o telhado falho, as antigas instalações hidráulica e elétrica, nunca refeitas por completo, e a modernização do maquinário sob o palco, datado da época da inauguração. Os custos devem ser de R$ 50 milhões. O governo do Estado tenta obter o dinheiro com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que está investindo na recuperação do Teatro Colón, em Buenos Aires (com obras também estimadas em R$ 50 milhões), e vai procurar a iniciativa privada. O secretário de Cultura do Rio, Luiz Paulo Conde, já apresentou o projeto ao presidente do BID, Luís Alberto Moreno. Os reparos no Colón, irmão mais velho do Municipal (os cem anos serão celebrado no ano que vem), começaram em 2001 e não foram concluídos. O que dá a dimensão do pouco tempo que o Municipal tem para se preparar para a festa de seu centenário. ''''Temos que correr porque há muita coisa para fazer'''', diz Luiz Paulo Oliveira Sampaio, presidente da Fundação Theatro Municipal. A intervenção mais urgente é na cobertura do teatro. ''''É a parte mais crítica porque existem pontos por onde entra água da chuva. Na minha sala mesmo, tem infiltração.'''' A cúpula principal e as duas menores, com revestimento de cobre e nunca mexidas, também serão restauradas. O plano prevê a revisão das instalações de luz e água, a modernização de elevadores do palco, de origem inglesa e de cem anos atrás (que ainda funcionam), de equipamentos cenotécnicos e do sistema de som, além de obras nos camarins e de adequação às normas modernas de segurança e à acessibilidade a portadores de deficiência. A fachada e os elementos arquitetônicos serão limpos. Dentro, todos os mármores serão restaurados: na suntuosa escadaria principal, nas colunas, balaustradas e painéis. Em termos de restauração artística, o projeto inclui as telas de Eliseu Visconti do foyer, vitrais, clarabóias e a águia do topo da cúpula central. Os recursos para as obras serão geridos por um comitê com membros do conselho consultivo do teatro e da Associação de Amigos. Outra idéia, bandeira do secretário, é reduzir o número de linhas de ônibus na Avenida Rio Branco, uma das vias principais do centro, que passa junto a uma das laterais. São 2 mil coletivos por dia, segundo o governo do Estado. A medida diminuiria a trepidação no teatro e os índices de poluição. Conde também quer reabrir o restaurante Assirius, no subsolo, e retirar do espaço a seu lado o ar-condicionado do prédio. E realizar o sonho de levar para perto do teatro a central técnica, localizada em Inhaúma, na zona norte, onde é preparada a carpintaria dos espetáculos. ''''Quero fazer o museu do teatro, com maquetes, desenhos e figurinos, e mostrar a central para os visitantes'''', planeja o secretário, que é arquiteto. ''''A idéia é que esteja tudo pronto em 2009, ou quase tudo. O Municipal tem uma importância fundamental na cultura brasileira e é uma obra fantástica. Hoje, seria difícil um arquiteto realizar uma obra como esta.''''