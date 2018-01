Município catarinense tem 60 casas destruídas e suspende aulas

O município catarinense de Guaraciaba, um dos atingidos pelo temporal na última segunda-feira, 7, registra até o momento 60 casas completamente destruídas pela chuvas e pelo vento, que chegaram a 100 km/h na região. Nesta quarta-feira, 9, a prefeitura informou que as aulas na cidade estão suspensas por tempo indeterminado.

Veja também:

GALERIA: Imagens da chuva e do caos em SP na terça

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

BLOG: Acompanhe a situação do trânsito na cidade

COMENTE: Twitter do estadao.com.br

PARTICIPE: Sofreu com a chuva? Mande sua foto

ESPECIAL: Temporal fora de época para São Paulo

VÍDEO: Trânsito parado e alagamentos em SP

A decisão se deve aos estragos nas próprias escolas e também ao difícil acesso de veículos, inclusive os que fazem o transporte escolar. A direção dos colégios pediu aos professores que, durante o período fora da sala de aula, se disponibilizem a ajudar as famílias atingidas pelo temporal.

Os professores e as demais pessoas que quiserem atuar como voluntários devem procurar os centros de informações e apoio na prefeitura, no Corpo de Bombeiros, no Centro de Convivência dos Idosos ou no Ginásio de Linha Caravaggio, onde estão os desabrigados.

Levantamento preliminar indica que a chuva prejudicou 170 famílias em Guaraciaba. Além das 70 casas completamente destruídas, 110 tiveram o telhado danificado. Além dos fortes ventos, o município registrou queda de granizo na última segunda-feira.

Na terça, o prefeito da cidade, Ademir Zimmermann, decretou situação de calamidade pública. Ainda há pontos da cidade sem energia. A prefeitura informou que o governo de Santa Catarina já autorizou o município a adquirir medicamentos, colchões, lonas e produtos de primeira necessidade às famílias atingidas.

O governador do estado, Luiz Henrique da Silveira, e representantes da Defesa Civil de Santa Catarina devem visitar Guaraciaba hoje.

Doações de roupas, calçados, cobertores, colchões e alimentos podem ser deixadas no Centro de Convivência dos Idosos, onde uma equipe realiza a triagem dos materiais. Quem não puder levar até o local pode ligar para os telefones (49) 3645-0785 ou (49) 3645-0122.

A previsão para esta quarta na região Sul, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é de tempo nublado, com pancadas de chuvas, trovoadas e possibilidade de chuvas fortes em áreas isoladas. A Defesa Civil informou que deve continuar chovendo na região durante toda a semana.