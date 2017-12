Municípios devem relatar estragos Cada município catarinense atingido pelas enchentes tem até a próxima segunda-feira, dia 1º, para fazer um levantamento dos estragos, segundo a Defesa Civil do Estado. Esses municípios receberão do governo federal pelo menos R$ 400 milhões do governo federal para ajudar nos setores de saúde (R$ 100 milhões) e de infra-estrutura (R$ 300 milhões). Os recursos serão liberados após análise.