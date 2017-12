Municípios preparam suas homenagens Birigüi, São José do Rio Preto e Monte Aprazível, no interior de São Paulo, que decretaram luto oficial, preparam as homenagens para as vítimas. Em São José do Rio Preto uma missa seria realizada às 19h30 desta quinta-feira para as irmãs Maria Isabel Gomes, 10 anos, e Julia Elizabete Gomes, de 14. Elas estavam com a avó. A família do empresário Márcio Rogério Andrade, de 35 anos, será velada na Igreja Matriz de Monte Aprazível, onde moram os pais de Márcio. O enterro será em Birigüi.