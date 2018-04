Museu da Garota de Programa

E se o espírito das garotas de programa da Help cismar de permanecer no endereço? A boate mais famosa de Copacabana será varrida do mapa da Avenida Atlântica pelo portentoso prédio do novo Museu da Imagem e do Som (MIS), mas não custa nada encomendar um descarrego básico do ambiente antes da demolição do maior templo carioca do turismo sexual. Imagina se o que aquelas paredes já viram e ouviram começar a interferir nas imagens e sons do museu projetado para o local! Pensou coisa feia, né? Se bem que a ideia de um Museu Virtual da Garota de Programa não seria de todo má. Sinal de que o Rio já estaria tratando desse assunto delicado como coisa do passado, sem abrir mão da receita que o tema adiciona nas despesas do visitante estrangeiro. Quem sabe a prefeitura não aproveita a Cidade da Música, um colosso abandonado que César Maia deixou de herança na Barra da Tijuca, para desenvolver o projeto por lá! Ou, melhor ainda, por que não leva o MIS para a Cidade da Música, caramba?! AQUELA MULHER No Congo, onde prosseguia ontem em missão oficial de 11 dias pela África no papel de secretária de Estado, Hillary Clinton morreria de inveja se lá chegasse a informação de que Marília Gabriela está vivendo a personagem da ex-candidata à presidência dos EUA em pleno Leblon. DUVIDEODÓ Um vídeo de José Serra fumando escondido está para estourar no YouTube. Só se fala disso no Twitter! Dream team Depois de especular com o nome de Gilberto Gil para vice de Marina Silva numa hipotética candidatura à Presidência da República, o Partido Verde deve, pela lógica, convidar Fernando Gabeira para a chefia da Casa Civil. Amarelo da Ferrari Rubinho Barrichello está arrasado! Com a desistência de Michael Schumacher de voltar à F-1, o piloto brasileiro perde sua última chance de humilhar o "alemão" nas pistas, coisa que por contrato não era possível na época em que os dois estavam na Ferrari - lembra? Ninguém lhe tira da cabeça que o substituto de Felipe Massa amarelou! Equilíbrio desnecessário Entreouvido nos corredores do Senado: "O Collor comedido, francamente, não tem graça nenhuma!" Aquecimento global Pelo que se viu no domingo passado em Salvador, o baiano já gosta quase tanto de Stock Car quanto de carnaval. Começa assim! Daí a criar perfil no Facebook é um pulo. Papo de botequim - E o encontro sigiloso da ministra Dilma Rousseff com a ex-secretária da Receita Lina Vieira, hein?! - Parece que não foi bom pra nenhuma das duas, né? Itinerário trágico A turnê mundial do fim do mundo se encontra soterrada em Taiwan. Sem data para seguir viagem.