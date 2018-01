Museu deve ser instalado no edifício em 2010 A previsão da Secretaria de Estado da Cultura, proprietária da antiga sede do Detran - edifício tombado nas três esferas de proteção ao patrimônio -, é que o novo Museu de Arte Contemporânea (MAC) seja inaugurado em maio de 2010. O espaço expositivo será de 7.409 m², no prédio principal e em uma área anexa, para abrigar as 10 mil peças do acervo. Também será construído um auditório de 400 lugares. Até o fim do ano, além de limpeza da fachada e troca de janelas, a reforma será focada na estrutura do prédio - isso porque, ao retirar o forro do teto, a construtora responsável pela reforma e adaptação, a Simétrica, descobriu que as vigas metálicas de sustentação do edifício estão avariadas. Por infiltração de água, o metal, revestido de madeira, enferrujou e terá de ser restaurado. O investimento total na obra é de R$ 54,4 milhões.