Música e tradição no Mosteiro de São Bento Os monges beneditinos estão no Mosteiro de São Bento desde 1958 e conservam tradições que valem ser apreciadas até mesmo por quem não é religioso, mas gosta de arte sacra. Todos os domingos, às 10h, a missa é rezada com cantos gregorianos. No fim, dá para comprar o tradicional pão dos monges. No Largo de São Bento, centro. Tel.: 3328-8799.