Músico do Teatro Municipal do Rio é morto dentro de casa O corpo de Telmo Geraldo de Abreu Teixeira Cortes, de 57 anos, músico e integrante do coro do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, permanecia no Instituto Médico Legal (IML) na manhã desta segunda-feira, 23. Cortes foi assassinado na manhã de domingo, 22, dentro de seu apartamento no Lins, na zona norte do Rio, com duas facadas no coração. Policiais da 26ª Delegacia de Polícia informaram que tentam identificar o homem branco, entre 20 e 25 anos, que foi visto por vizinhos saindo do apartamento da vítima após o crime.