Músico morre dentro de igreja da Renascer Carlos Roberto Fernandes dos Santos, de 44 anos, integrante da igreja Renascer em Cristo, matou com uma facada, na madrugada de anteontem, o músico Denis Alberto da Silva Campos, de 28 anos, músico e também integrante da mesma igreja, dentro do templo que fica no bairro de Ibura de Baixo, na zona sul do Recife. O agressor confessou o crime e está preso. Carlos Roberto teria ficado irritado com o barulho do local e discutiu com Denis, que o teria acusado de conduta irregular.