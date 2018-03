Músico Paulo Moura está internado com câncer

O músico Paulo Moura está internado desde o dia 4 de julho na clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. A clínica não está autorizada a prestar mais informações. Segundo informações do jornal O Globo, Paulo Moura sofre de linfoma, um câncer no sistema linfático, e seu estado teria se agravado na última semana.

Trompetista e saxofonista, compositor e arranjador, Paulo Moura tocou com grandes nomes da música brasileira, tais como Ary Barroso, Tom Jobim, Elis Regina e Raphael Rabello.