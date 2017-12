Músicos de banda baiana são presos acusados de estuprar fãs adolescentes

SALVADOR - Dez integrantes da banda de axé New Hit, de Salvador, e um policial militar foram presos, em flagrante, acusados de estuprarem duas adolescentes de 16 anos na noite de sábado. A ação teria ocorrido no ônibus do grupo, após a apresentação dos músicos em uma micareta na cidade de Ruy Barbosa (BA), 321 quilômetros a oeste da capital. Os acusados estão detidos na delegacia do município.

Segundo as adolescentes, elas estavam em cima do trio elétrico animado pela banda quando pediram para tirar fotografias com os integrantes. Teriam sido orientadas a entrar no ônibus, onde dizem ter sido agredidas e estupradas. Elas registraram ocorrência na delegacia pouco depois do evento e ficaram sob os cuidados do Conselho Tutelar de Feira de Santana.

Os músicos negam as agressões. Em depoimento, dois deles confirmaram ter feito sexo com as jovens, mas com o consentimento delas. Os outros - e o PM, que estava no local a convite da banda - contaram não ter tido nenhum tipo de relação com as adolescentes. Segundo a assessoria da banda, as jovens tinham envolvimento prévio com os dois integrantes da banda que admitiram as relações.

O delegado de Ruy Barbosa, Marcelo Cavalcanti, aguarda o resultado de exames realizados pelo Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana para concluir o inquérito. Espera-se que os laudos sejam conhecidos em até dez dias.