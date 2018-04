Mutirão antes feito com 4 pessoas hoje envolve uma dezena

Agora, um mutirão pode envolver dezenas de pessoas, muitas de Estados distantes do local do mutirão. No Ceará, dez pessoas foram indicadas por Cezar Peluso - entre elas um juiz do Amazonas e outro do Rio Grande do Sul.

Além disso, os integrantes permanecem na cidade até o fim do mutirão, mesmo quando as tarefas cabem aos servidores locais. Um dos programas criados por Peluso, uma espécie de desmembramento do mutirão carcerário voltado para mapear os centros de internação de menores, é formado por 38 pessoas.