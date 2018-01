Mutirão muda a paisagem em Osasco Cansados do cheiro de esgoto que desembocava no córrego Carapicuíba, moradores do Jardim Santa Maria, em Osasco, transformaram o local em um parque ecológico, inaugurado ontem. Por quatro anos, eles trabalharam em mutirões de fim de semana, e a área de 58 mil m², que antes mais se parecia a um pântano, virou opção de lazer. Quatro fontes de água natural foram transformadas em lagos. Mais de 1,8 mil árvores foram conservadas, além da mata nativa que abriga animais como saguis e codornas. O pontapé inicial foi a Campanha da Fraternidade 2004, cujo tema era Água - Fonte de Vida. A Prefeitura de Osasco ajudou na terraplenagem, doou mudas e instalou playgrounds, quiosques, banheiros. "A comunidade gerou o parque e sensibilizou o poder público", diz o padre Mário Pizetta, coordenador dos mutirões.