Número de mortos pela chuva em Pernambuco chega a sete

RECIFE - Sete pessoas mortas, dezenas de feridos, mais de 900 desabrigados, centenas de imóveis alagados e equipamentos públicos comprometidos. Esse foi o saldo do temporal que atingiu a região metropolitana do Recife, na segunda-feira, 30. Durante todo o dia, centenas de famílias contabilizavam os prejuízos e tentavam resgatar roupas, móveis e eletrodomésticos em meio à lama e entulhos.

Do total de mortos, três vítimas só foram encontradas ao longo desta terça-feira, 31, depois que a água começou a baixar em algumas das centenas de pontos de alagamento da região. A suspeita é de que tenham morrido por afogamento ou choque elétrico. Outras quatro pessoas mortas – vítimas de deslizamentos e desmoronamentos, já haviam tido os corpos resgatados, na segunda.

Apesar da pouca chuva nesta terça, bairros inteiros de vários municípios do Grande Recife ainda estavam com a maior parte das ruas inundadas. Era o caso dos bairros de Jardim Fragoso, Jardim Atlântico, Aguazinha, Ilha do Maruim, Peixinhos e Rio Doce, em Olinda e Jardim Paulista e Janga, em Paulista.

No Recife, a situação permanecia muito complicada no Ibura, Afogados, Imbiribeira, São José, Córrego do Euclides e Passarinho, entre outros. Pelo menos 45 árvores, de médio e grande porte, caíram nos municípios de Recife, Olinda, Paulista e Jaboatão. A Defesa Civil de Olinda e a Secretaria de Obras do municípios iniciaram um estudo para avaliar o estrago causado pelo desabamento de mais de 300 metros de pista e calçada da via localizada na beira-mar da cidade.

Mortes. O corpo do pedreiro Everaldo Benedito dos Santos, de 42 anos, foi encontrado no final da manhã desta terça nas imediações do Canal do Fragoso, em Olinda, que transbordou, deixando a comunidade onde a vítima morava completamente alagada.

Segundo familiares o homem tirou a esposa e os filhos de casa, mas teria retornado ao imóvel com receio de saques. No final da tarde ela chegou a falar com um vizinho, mas depois não foi mais visto. O corpo foi localizado ao lado de um poste da rede de energia elétrica.