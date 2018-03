Na 1ª semana do ano, 16 cidades decretaram emergência em MG

SÃO PAULO - Apenas na primeira semana do ano, 16 cidades de Minas Gerais decretaram situação de emergência por conta das fortes chuvas que atingem o Estado. Segundo a Defesa Civil Estadual, desde outubro de 2010, 108 municípios foram afetados pelos temporais.

As cidades que decretaram situação de emergência nesta semana foram: Aimorés, Divinolândia de Minas, Engenheiro Caldas, Espírito Santo do Dourado, Eugenópolis, Goiabeira, Governador Valadares, Inconfidentes, Itabirinha, Lagos dos Patos, Matozinhos, Miraí, Morro do Pilar, Ouro Fino, São Geraldo do Baixio e Senador Cortês.

Na última quarta-feira, 5, foi confirmada a 16º morte pelas chuvas. Um homem, de 38 anos, morreu em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas. A casa em que José Maria da Silva estava desabou. Outras cinco pessoas, dentre elas quatro crianças, ficaram feridas.

O período de chuvas no Estado já contabiliza mais de dois mil desabrigados - pessoas que perderam tudo e precisam viver em abrigos públicos - e cerca de 13 mil desalojados, que estão em casas de parentes e amigos. De acordo com um balanço da Defesa Civil, mais de um milhão de pessoas já foram afetadas pelas chuvas em Minas. Até o momento, 4.068 casas foram danificadas e 157 destruídas.