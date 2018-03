Na 2ª, começa obra na pista de Cumbica

O ministro da Defesa, Nelson Jobim, decidiu fazer o recapeamento completo da pista principal de Cumbica, em Guarulhos, a partir de segunda-feira. "Vamos fazer a obra definitiva em três momentos. Vamos começar de um lado da pista, depois o outro, e fechamos para fazer o meio", disse o ministro. Faltam ser definidos apenas detalhes técnicos, como a cabeceira por onde a obra começará. Com o início das obras, 20% dos vôos internacionais de Cumbica irão para Viracopos, em Campinas. A decisão foi tomada após reunião com o presidente da Infraero, José Carlos Pereira, na Base Aérea de Brasília, antes de Jobim embarcar para Manaus. Segundo Pereira, há R$ 11 milhões para a reforma. O trabalho será feito da meia-noite às 6 horas. A pista principal de Guarulhos tem 3.700 metros. Está saturada, pois o tempo de operação, cerca de 15 anos, foi ultrapassado em cinco. Na segunda-feira, o Estado publicou fotos da pista com buracos e fissuras de até 8 centímetros. Nas obras, primeiro, deverá ser isolado um terço da pista, o que possibilitará a liberação de 2.500 metros para pousos e decolagens. A superfície asfáltica será removida, colocando-se no lugar asfalto betuminoso a quente. Sem um terço da pista, aviões como MD11, Airbus 340 e Boeing 747, usados pela aviação internacional, deverão ser desviados para Viracopos ou Tom Jobim, no Rio. Depois, será feito o mesmo na outra cabeceira. No início de 2008, deverá ser feita a terceira etapa, nos 1.300 metros restantes. A pista será entregue remodelada, com o grooving (ranhuras que impedem poças causadoras de aquaplanagem) e duas saídas de emergência ou alta velocidade. Para a construção da parte central, a pista deverá ser interditada por 30 dias. Nesse período só a auxiliar operará. Jobim pediu uma avaliação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), visto que em outubro as chuvas são intensas em São Paulo. O ministro temia que a obra causasse transtornos em Guarulhos, pois o governo decidiu transferir 20% dos vôos de Congonhas para lá. VIRACOPOS Para Viracopos absorver, em até 45 dias, 20% dos vôos internacionais de Cumbica, Jobim pediu pressa na ampliação do aeroporto. Assim, terá 20 posições para vôos comerciais, em vez das 11 atuais. Haverá ampliação do terminal de passageiros. Hoje as salas de embarque e desembarque internacional têm uma esteira de bagagem, controle de imigração e plantões da Polícia Federal e Receita Federal. A solução usada atualmente para atender a demanda é o uso de divisórias reversíveis nas salas de embarque e desembarque. A Infraero informou que, se os vôos internacionais forem regulares, será preciso reforçar as equipes.