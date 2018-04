Na Câmara, petistas mantêm críticas e vão insistir em CPI A bancada do PT na Câmara Municipal quer mostrar hoje que a decisão do diretório estadual do partido ao não vetar alianças com o PSD não significará vida mais fácil para o prefeito Gilberto Kassab. "Nossa bancada continua de forma integral na oposição. Para nós, o Kassab sempre vai estar associado ao (tucano José) Serra", disse o vereador José Américo (PT).