Na contramão das estradas, dicas para quem vai ficar em SP Mais de 1,2 milhão de paulistanos devem deixar a Capital, a partir desta quinta, para curtir o feriado prolongado da Semana Santa. Outros milhões da megalópole, entretanto, devem ficar em São Paulo, aproveitando a tranqüilidade da cidade. É um bom momento também para ir visitar aquela exposição que vive lotada aos finais de semana, ou ir assistir aquele lançamento sem filas nos cinemas, ou mesmo conferir um bom show ou um espetáculo teatral. Na contramão das estradas, segue um roteiro cultural com dicas para quem vai passar o feriado da Páscoa na capital paulista. Cinema e música A grande dica na área audiovisual é o documentário Cartola, de Lírio Ferreira e Hilton Lacerda, que estréia sexta-feira nos cinemas do País. O filme junta imagens de arquivos, entre reportagens e entrevistas, com depoimentos de personalidades, como Beth Carvalho, Dona Zica, Nara Leão, Paulinho da Viola, Elza Soares, Carlos Cachaça, entre outros. A trajetória do grande mestre do samba, batizado de Agenor de Oliveira, é intercalada com o panorama histórico que sua vida atravessa. Nascido em 1908, na cidade do Rio de Janeiro, este ícone da Mangueira já foi - e continua sendo - regravado por artistas das mais diversas vertentes e gerações. Encontro No Teatro Fecap, em pleno feriado, terá inicio amanhã uma temporada de encontro de dois grandes talentos da MPB: Leila Pinheiro e Eduardo Gudin. Paulistano, Gudin comemora neste ano quatro décadas de carreira e esteve presente por muitas vezes nos discos de Leila. Leila e Gudin serão acompanhados pelos músicos Zeca Assunpção (baixo), Guello (percussão), Celso Almeida (bateria), Milton Mori (cavaquinho), Júlio Ortiz (cello), Fábio Torres (piano) e Teco Cardoso (sopros). Já no Sesc Vila Mariana um outro grande encontro ocorre neste final de semana, no sábado e domingo. Dentro da série Encontros, o músico e compositor Dori Caymmi e o poeta Paulo César Pinheiro realizam o show 37 Anos de Parceria, realizado para comemorar a amizade e a parceria que começou com a composição da música Evangelho, em 1969, gravada por Dori em seu primeiro álbum, em 1970. Instrumental O Auditório Ibirapuera será o local da apresentação do Novo Quinteto, nesta sexta-feira e no sábado. A banda, que o CD que permeia este show no ano passado, comemora o centenário de nascimento do modernizador da música brasileira, Radamés Gnattali. O repertório do evento inclui composições do próprio Radamés, além de obras de Jacob do Bandolim e Pixinguinha. O Novo Quinteto é formado por Henrique Cazes (guitarra), Maria Teresa Madeira (piano), Marcelo Caldi (acordeom), Omar Cavalheiro (contrabaixo) e Oscar Bolão (bateria). No show, o grupo dividirá o palco com o saxofonista Leo Gandelman, convidado para uma participação especial. No Theatro São Pedro, neste domingo, as 11 horas, o paulistano poderá conferir o primeiro concerto de 2007 da Orquestra Jovem do Estado, formada por 70 músicos bolsistas do Centro Tom Jobim, com regência do Maestro João Maurício Galindo. Será apresentada a ópera La Traviata de Giuseppe Verdi, com libreto de Francesco Maria Piaye, baseada no romance A Dama das Camélias, de Alexandre Dumas Filho. Teatro As famílias e casais podem aproveitar o feriado para conferir a montagem do espetáculo da Broadway, My Fair Lady, em cartaz no Teatro Alfa. Engraçada e sensível, a peça vai bem ao contar a história de um professor de fonética que quer educar a todo custo uma florista desajeitada. O evidente, claro, acontece e as aulas logo dão lugar ao romance, protagonizado por Daniel Boaventura e Amanda Acosta. Momentos divertidos pontuam a peça, com destaque para a interpretação de Francarlos Reis que interpreta o pai da florista. Outra peça em cartaz, que pode ser conferida no feriado, é a comédia Mammy Vai à Lua, em cartaz no Espaço Crisantempo, na Vila Madalena. A peça marca o retorno aos palcos da atriz Mira Haar. O espetáculo é estruturado em 11 quadros amarrados por um fio condutor inusitado: a espera do resultado de um sorteio, cuja vencedora ganha uma viagem à Lua. Uma boa dica também é a peça em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil, O Relato Íntimo de Madame Shakespeare. Publicado na Inglaterra em 1993, o romance de ficção Mrs. Shakespeare - The Complete Works, do escritor, poeta e crítico londrino Robert Nye, está no palco do CCBB com adaptação e direção geral de Emílio Di Biasi. O corpo humano e Da Vinci Duas exposições internacionais estão em cartaz na Oca, no Parque do Ibirapuera. De um lado, toda a genialidade do renascentista Leonardo Da Vinci. Do outro lado (ou mais em cima), tudo aquilo que você estudou em biologia na escola e talvez nem lembre mais: a anatomia real do corpo humano. São as exposições: Leonardo Da Vinci - A Exibição de um Gênio e Corpo Humano: Real e Fascinante, ambas de realização da produtora de entretenimento CIE Brasil. Enquanto muitos se lembram mais do renascentista Da Vinci por conta de suas pinturas, como Mona Lisa e A Última Ceia, que também estão lá reproduzidas, a exposição dá aos visitantes a opção de conhecer uma outra faceta deste italiano, nem tão conhecida assim do grande público, mas igualmente (ou mais) genial. Mostra a visão de alguém que, já naquela época, construía bicicleta, relógio, nadadeira, tanques de guerra, instrumentos musicais, entre outras engenhocas admiráveis. No total, são mais de 150 peças inspiradas no legado deste italiano. Enquanto a exposição de Da Vinci ocupa toda a área do subsolo, a mostra sobre o Corpo Humano fica localizada na parte superior da Oca. A exposição Corpo Humano: Real e Fascinante, vem de itinerância pela Inglaterra, Coréia do Sul e México, além de contar com exibições paralelas nos Estados Unidos e Holanda. A mostra recorre a 16 corpos e 225 órgãos verdadeiros para relembrar aquilo que estudamos na escola, nos cursinhos, e, por alguns, na faculdade: o funcionamento do corpo humano e seus sistemas. O ingresso é individual para cada exposição. Ainda assim, vale a pena economizar o bolso (e as pernas) e assistir as duas mostras de uma só vez, nesta que é uma verdadeira maratona cultural. CARTOLA. Estréia nesta sexta-feira, 6. Circuito a conferir. LEILA PINHEIRO E EDUARDO GUDIN. Teatro Fecap. Av. Liberdade, 532. De sexta a domingo, de 06 a 08 de abril e de 13 a 15 de abril. Horários: sexta e sábado, 21 horas e domingo 19 horas. Ingressos: R$ 40,00. Informações: (11) 3272-2277 DORI CAYMMI E PAULO CÉSAR PINHEIRO. Teatro Sesc Vila Mariana. Rua Pelotas, 141. Sábado, 7, às 21 horas, e domingo, 8, às 18 horas. Ingresso: R$ 20,00. Informações: (11) 5080-3000. NOVO QUINTETO. Auditório Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº - Portão 2 do Pq. Ibirapuera. Sexta-feira, às 21 horas, e sábado às 20h30. Ingresso: R$ 30,00. Informações: (11) 5908-4299. ORQUESTRA JOVEM. Theatro São Pedro. Rua Barra Funda, 171. Domingo, às 11 horas. Grátis. Informações: (11) 3667-0499. MY FAIR LADY. Teatro Alfa. Rua Bento Branco de Andrade Filho, 722. Quinta e sexta, às 21 horas, sábado às 17 e às 21 horas e domingo às 16 e 20 horas. Ingressos: de R$ 50,00 a R$ 185,00 (depende dos dias). Informações: (11) 5693-4000. MAMMY VAI À LUA. Espaço Crisantempo. Rua Fidalga, 521. Sexta e sábado às 21 horas e domingo às 19 horas. Ingresso: R$ 40,00. Informações: (11) 3819-2287. O RELATO ÍNTIMO DE MADAME SHAKESPEARE. Centro Cultural Banco do Brasil. Rua Álvares Penteado, 112. Quinta à sábado, às 19h30, e domingo, às 18 horas. Ingressos: R$ 15,00. Informações: (11) 3113-3651. CORPO HUMANO: REAL E FASCINANTE. OCA - Pq. do Ibirapuera, Portão 03. Avenida Pedro Álvares Cabral, s/nº. Horários: de segunda a quarta, das 9 às 19 horas; de quinta a domingo e feriados, das 10 às 20 horas. Ingresso: R$ 30,00. LEONARDO DA VINCI - A EXIBIÇÃO DE UM GÊNIO. OCA - Pq. do Ibirapuera, Portão 03. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº. Horários: de segunda a quarta, das 9 às 19 horas; de quinta a domingo e feriados, das 10 às 20 horas. Ingresso: R$ 30,00.