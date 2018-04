Na Franz Schubert, o terreno mais caro

Enquanto antigos bairros operários despontam como novas jóias do mercado imobiliário, como Jaguaré e Tremembé, endereços estrelados da zona sul se mantêm no topo do ranking do metro quadrado mais caro desde a década de 90. Cercada por torres que concentram escritórios de multinacionais e apartamentos de até 728 m², a Rua Franz Schubert tem ao longo dos 200 metros o espaço mais valioso da capital paulista: por 1 m², paga-se R$ 12.830. O lugar mais animado da juventude endinheirada de São Paulo até o fim da década passada agora concentra torres empresariais e novos empreendimentos residenciais em construção. A reformulação da via, que liga a Rua Artur Ramos à Avenida Cidade Jardim, ocorreu a partir de 2003, após as demolições de boates que marcaram época na cidade, como Limelight, Arcadia, Star Dust e Kremlin. Uma a uma, essas danceterias fecharam suas portas e foram demolidas. A badalação transferiu-se para outros pontos, como a Vila Olímpia e a Vila Madalena. No lugar, o mercado imobiliário avança rapidamente e oferece "uma vista deslumbrante para o Jockey Club e a Marginal do Pinheiros". Em segundo lugar, com o metro quadrado a R$ 10.711, está a Rua Tucumã, ao lado do Shopping Iguatemi, onde mora, por exemplo, o prefeito Gilberto Kassab (DEM). A via no Alto de Pinheiros fica ao lado da Brigadeiro Faria Lima e tem acesso fácil para a Marginal do Pinheiros e para a região dos Jardins. Em terceiro lugar está a Leopoldo Couto de Magalhães, no Itaim-Bibi. Com prédios residenciais antigos, espaçosos e ainda valorizados, o metro quadrado na região sai por R$ 10.395. Cercada pelo verde do Parque do Ibirapuera e também com acesso fácil à Avenida Paulista, a Rua Curitiba, na Vila Mariana, ocupa a quarta posição no ranking dos endereços estrelados, com o preço do metro quadrado a R$ 10.066. Aliás só um endereço ficou fora da zona sul entre os cinco primeiros: a Rua Alagoas, em Higienópolis, com o valor do metro quadrado a R$ 9.886.