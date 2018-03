Na Grande SP, 22 máquinas recolhidas A Polícia Militar apreendeu anteontem 22 caça-níqueis na Grande São Paulo. Após denúncia anônima, os policiais encontraram 13 equipamentos num bar no Tremembé, na zona norte. No ABCD, mais sete caça-níqueis foram recolhidos ao lado de um salão de cabeleireiros em Santo André, e outros dois, no município de Mauá.