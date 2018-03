Na Luz, grades em acessos para conter tumultos

No segundo dia da greve dos metroviários, a suspensão da integração entre metrô e trens da CPTM e a falta de informação provocaram novas confusões na Estação da Luz. A entrada foi organizada pela companhia para evitar os tumultos da véspera, mas, dentro, as plataformas estavam lotadas. Enquanto passageiros do metrô não aceitavam o fim da conexão gratuita para os trens e discutiam com seguranças, uma multidão vinda dos vagões ficava represada ao tentar passar pelas catracas por conta do excesso de gente. A CPTM colocou grades de ferro nas duas únicas entradas abertas da estação e fechou os outros dez acessos para organizar filas e controlar o fluxo. O intervalo entre uma composição e outra diminuiu de nove para seis minutos e a SPTrans colocou 30 ônibus partindo da Rua Mauá, atrás da estação, para Guaianases, na zona leste. O horário de maior movimento foi das 17 horas às 18h30. Quando as plataformas lotavam, policiais militares fechavam as entradas e seguravam os passageiros. "É melhor ficar aqui fora do que ficar lá dentro esmagado esperando para embarcar", disse o coronel Paulo Telhada, comandante da operação, que reuniu 350 homens. "Atenção, a integração com a CPTM está suspensa", avisava o alto-falante da estação do metrô. Mesmo assim, a todo o momento passageiros tentavam entrar no local onde é feita a conexão com os trens. A falta de informação era geral. Quem não estava discutindo com os seguranças recorria a eles para perguntar como pegar o trem. A opção era atravessar uma passarela e entrar, pelo lado de fora, na estação da CPTM. Mas nem todos podiam fazer isso. "Não tenho dinheiro para o trem", lamentava o torneiro mecânico Davi Vidal. Pela manhã, no acesso da estação mais próximo da passarela, aglomeravam-se centenas de passageiros vindos dos trens da CPTM. As duas catracas não davam conta. Às 7h15, a escada rolante teve de ser desligada porque ninguém podia se mexer. Os seguranças bloqueavam o acesso cada vez que ele ficava lotado, mandando os passageiros para a outra entrada, a 100 metros dali. A situação só melhorou às 9h40, quando a integração voltou a funcionar. Houve fila também na entrada da estação de trem Dom Bosco, na zona leste. As paradas da região foram as mais atingidas pela greve. Esperar em pé uma hora na entrada da Estação Brás foi a decisão da doméstica Danielle Lima Silva, de 24 anos, ontem no fim do dia, para fugir do tumulto. Além da catraca, mais meia hora de espera. Embarcou às 19h30 para o Itaim Paulista, onde mora. "Não deu para sentar, mas o trem já não estava tão lotado."