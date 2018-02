Na Páscoa, 350 mil veículos devem seguir ao litoral A Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, calcula que entre 250 mil e 350 mil veículos devem descer a serra rumo ao litoral paulista no feriado de Páscoa, entre quarta-feira, 4, e domingo, 8. De acordo com a empresa, a estimativa é baseada entre zero hora da quarta-feira, 4, e meia-noite de domingo, 8. Por esse motivo, a concessionária disponibilizará 349 profissionais e 65 viaturas, entre veículos de inspeção de tráfego, ambulâncias, veículos de atendimento rápido, guinchos leves e pesados. A Operação Descida (7x3) será posta em prática a partir das 16 horas de quinta-feira, quando se espera um aumento no fluxo de veículos em direção à Baixada Santista. Os motoristas que descerem a serra poderão utilizar as duas pistas da Rodovia Anchieta e a pista sul da Imigrantes. A subida será feita pela pista norte da Rodovia dos Imigrantes. O esquema se estenderá até as 2 horas de sexta e volta a ser implantado no mesmo dia, das 7 às 16 horas. A Operação Subida (2x8) será posta em prática a partir das 11 horas do domingo, e se estenderá até as 2 horas da segunda-feira, 9. Os motoristas que saírem da Baixada Santista poderão utilizar as pistas norte e sul da Imigrantes e a pista norte da Anchieta para retornar à capital. Dutra A NovaDutra, concessionária que administra a Rodovia Presidente Dutra, estima que cerca de 45 mil veículos devam passar pela rodovia durante o feriado. De acordo com informações da concessionária, na quinta-feira, 5, entre as 16 horas e 20 horas, devem passar pela via cerca de 7.500 carros por hora e na sexta, 6, o período de maior circulação será entre 7 e 10 horas, com 4.500 por hora veículos utilizando a via. O maior movimento de veículos na volta do feriado deverá ser entre as 16 e 20 horas de domingo, com a previsão de que até 6 mil veículos por hora passem por lá, e na manhã de segunda-feira, entre as 6 e 9 horas, com a circulação de 8.500 veículos por hora.