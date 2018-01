Na passarela, brilha Herchcovitch

Dois quadrados costurados, com mangas em formato de triângulo, são a imagem ícone do inverno 2008 para o estilista Alexandre Herchcovitch. Geométricas, suas formas parecem brigar com o corpo feminino, mas os movimentos revelam que a sensualidade não é tão óbvia quanto um batom vermelho e uma roupa justa. Mais uma vez, ele brincou com as cores - muitas - e estampas. E foi apontado por especialistas como o destaque do início da semana. Saiba mais sobre a SPFW 2008 Até seu desfile, os nomes fortes do primeiro dia da SPFW - Forum Tufi Duek, Cori e Fause Haten - ainda não tinham garantido a renovação que poderiam sugerir. Era como se a criatividade estivesse com freio de mão puxado. Quem teve mais coragem ganhou a simpatia dos fashionistas, caso Haten. "Ele conseguiu uma mistura de vestidos de luxo com acessórios mais pesados. Não fez a roupa de festa de madrinha de casamento", avalia Carla Raimondi, editora de moda da revista Estilo. A etnia apareceu no colorido de ponchos andinos, usado em microvestidos de paetê, de longe sua peça mais chique. As botas foram o grande trunfo da coleção Forum Tufi Duek. Extra longas, fizeram par com vários tipos de vestidos. Tendo as rosas como tema da coleção, com direito a estampa exclusiva do artista plástico Paulo von Poser, Tufi fez, para os especialistas, mais do mesmo. "Tufi continua fazendo uma moda feminina, sexy e bem-feita", avalia Susana Barbosa, editora de moda da revista Elle. À frente da criação da Cori, os estilistas da Neon - Dudu Bertholini e Rita Comparato - não fugiram do estilo que os consagrou. Renovaram a grife sem descuidar das clientes da marca nem abrir mão de cinturas altas, estampas e volumes. Penúltima a se apresentar, Patrícia Viera mostrou seu know how no trato do couro com babados, mosaicos, bolinhas. E a Osklen encerrou o dia com uma coleção que, se pudesse ser resumida numa palavra, seria ?listras?. De todas as cores e em todo tamanho e direção, elas apareceram em camisetas, leggings, vestidos, casacos.