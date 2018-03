Na porta da balada, ambulância de garantia

Virou rotina em festas de 15 anos dos filhos da elite carioca. Uma ambulância, com médico e enfermeiro de plantão, equipada com UTI, passou a fazer parte da lista dos itens fundamentais para o sucesso dessas festas. O recurso expõe um comportamento perigoso da garotada: beber, principalmente vodca, até passar mal. ''''Há um ano, não tínhamos a procura que temos hoje. Em certas épocas, temos festas todo fim de semana'''', diz Daniel Gomes, diretor da Toesa, empresa de ambulâncias responsável pela assistência médica em shows de grande porte no Rio, como o dos Rolling Stones, na Praia de Copacabana. ''''O principal problema é excesso de bebida. O quadro clínico piora porque eles misturam álcool com energético. A bebida relaxa e o energético liga, mas pode provocar taquicardia'''', explica Daniel. GLICOSE E DORMIDINHA O mais comum é curar a bebedeira com uma boa dose de glicose e repouso. O procedimento é sempre o mesmo. Glicose por via oral, se os efeitos do álcool não forem fortes. Em casos mais devastadores, injeta-se glicose na veia. Normalmente, basta isso, uma dormidinha e pronto. Os casos mais graves, raros, são levados para os hospitais. Na maioria das festas, o número de jovens atendidos não chega a dez. Segundo Daniel, quem mais abusa da bebida são os jovens entre 18 e 21 anos, mas impressiona a quantidade de meninos entre 15 e 18 que bebem muito. São esses casos que viram um pesadelo para os pais, financiadores dessas superproduções, com decoração, DJ, banda ao vivo e barman. O custo total é alto. Vai de R$ 50 mil a R$ 300 mil, dependendo das atrações. A ambulância é o que menos pesa no orçamento. Custa, em média, R$ 1 mil. Roberto Cohen, que há 20 anos organiza festas para a elite carioca, sempre aconselha os pais a contratarem a ambulância. ''''Todo mundo fica mais tranqüilo. Ninguém vai precisar sair correndo para levar alguém para o hospital '''', afirma. Não que nessas festas a bebida seja servida à vontade. Pelo menos, nem sempre. Por lei, casas de festas, clubes e hotéis estão proibidos de servir bebida alcoólica para menores de 18 anos. ''''Eu sou linha-dura. Em festa que eu organizo não deixo servir bebida para esses meninos de jeito nenhum. Mas muitas crianças chegam bêbadas. É uma coisa espantosa'''', diz Cohen. Nas suas festanças, a ambulância não fica na porta. O objetivo é não atiçar a meninada. ''''Parece estranho, mas entre eles, ser socorrido numa ambulância para tomar glicose dá status. Eles acham maneiro.'''' A lei municipal obriga a contratação de ambulâncias para festas, públicas ou privadas, que reúnam mais de 1 mil pessoas. Não é o caso desses embalos da garotada, que geralmente reúnem de 300 a 500 pessoas. A decisão sobre a contratação da ambulância é sempre dos pais. ''''COMO PLANO DE SAÚDE'''' A dermatologista Maria Paulina Kede relutou. Temia parecer ser conivente com a bebedeira dos meninos. Mas contratou o serviço para garantir a tranqüilidade da festa de 15 anos de sua filha, Bruna, em maio, na Villa Riso. Na lista de convidados, 430 adolescentes e 88 adultos. ''''É como plano de saúde. A gente paga a ambulância e torce para não usar'''', brinca. ''''Graças a Deus ninguém precisou ser atendido.'''' Maria Paulina não serviu bebida alcoólica aos adolescentes. '''' Mas, por mais que a gente controle, eles dão um jeito. O álcool ajuda os meninos a superarem a timidez. Está errado, mas não adianta a gente fingir que isso não acontece.'''' Há lugares, como o elegante Copacabana Palace, que pedem mais do que ambulância na porta. Um dos salões se transforma num ambulatório com cinco leitos. Márcia Lacerda, que organiza festa há 14 anos, já colocou paramédicos nos banheiros para socorrer os meninos. Ela admite que é difícil controlar os adolescentes. ''''As coisas extrapolam. Como é que o garçom vai saber se o menino tem 18 ou 17 anos? Às vezes, adultos pegam a bebida para os adolescentes'''', diz. Numa das últimas festas que produziu, de 300 convidados, quatro adolescentes foram atendidos. ''''É muito pouco'''', analisa. Mas basta um caso grave para acabar com a festa planejada durante meses. Por isso, Roberto Cohen fica neurótico vigiando a garotada. ''''Eles bebem até restos de bebida que os adultos deixam no copo. Já tive que arrancar copo da mão de menino de 15 anos. Um horror.'''' COQUETEL DE FRUTAS Há festas em que os pais não impedem os garçons de servirem álcool para a garotada. Neste ano, uma das mais badaladas do high-society carioca teve o patrocínio de uma marca de vodca. Um barman fazia os drinques coloridos para os meninos. É verdade que as caipirinhas tinham muito mais limão, lima e maracujá do que vodca. Mas os adolescentes adoraram. Verena Ribeiro, diretora do Vitória, já perdeu clientes por se recusar a servir bebida para menores. A última foi no início de julho. Segundo ela, nas festas, são feitos dois bufês. Um para os adultos, com bebida alcoólica. Outro para os adolescentes, com refrigerantes e coquetéis de frutas sem álcool. O que não significa que, apesar de todos os cuidados, os jovens não tentem sempre dar um jeitinho. Em junho, numa dessas festas de 15 anos, a filha de uma socialite carioca chegou a passar mal por excesso de bebida. Saiu carregada.