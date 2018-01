Na SAP, Gomes fala em continuidade

Lourival Gomes assumiu a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) e foi vistoriar o túnel de 120 metros que o Primeiro Comando da Capital (PCC) construiu na Penitenciária 1 de Avaré. A descoberta do túnel, após seis meses de investigações, significou a desarticulação do plano de fuga em massa criado pela facção, que investiu R$ 600 mil na obra. Em entrevista ao Estado, o novo secretário afirmou que todo "o trabalho feito até agora terá continuidade". "Era um trabalho feito a quatro mãos", afirmou, se referindo ao fato de ele ter sido durante os três últimos anos o secretário adjunto de Antônio Ferreira Pinto. Com a ida de Ferreira para a Segurança Pública, Gomes assumiu. Ele afirmou que entre suas prioridades estará o plano para a construção de 49 presídios no Estado, cujo objetivo será acabar com o déficit de vagas nos presídios paulistas. O plano prevê a criação de 39,5 mil vagas - o déficit é de cerca de 40 mil. "A única forma de acabar com a superpopulação é construindo presídios", afirmou. O novo secretário disse que a possibilidade de realização de parcerias público-privadas para a construção de estabelecimentos prisionais é uma possibilidade que merece ainda um estudo maior e profundo. Gomes contou que vai manter o atual grupo que trabalha no combate ao crime organizado dentro dos presídios. O grupo mantém relações com o Ministério Público Estadual e com os serviços de inteligência das polícias. "O PCC foi muito glamourizado nos últimos anos, mas estamos combatendo essa facção com firmeza", afirmou. Ele ainda confirmou que deve manter a mesma equipe que já estava trabalhando na pasta. "O nosso projeto é dar continuidade à gestão do secretário Antônio Ferreira Pinto, até porque foi um projeto feito a quatro mãos. Trata-se de um trabalho que vem dando certo e não será modificado", afirmou o novo secretário.