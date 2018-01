'Na Sapucaí não tem crise nunca', diz Eduardo Paes

RIO - Sem patrocínio do setor público ou privado, as escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro apertaram o cinto para construir seus desfiles neste ano. Mas, aos olhos do prefeito do Rio, Eduardo Paes, "na Sapucaí não tem crise nunca". "Minha impressão é que nunca vi um carnaval tão bem arrumado, tão bonito como esse. É o mais bonito de todos", disse, após assistir da pista a parte do desfile da Estácio de Sá, a primeira da noite.

Usando uma bota ortopédica por causa de uma fratura sofrida no pé, Paes confraternizou com integrantes da escola, pulou num pé só e beijou a bandeira da agremiação carregada pelo casal de mestre-sala e porta-bandeira. "Estou feliz e triste. Vai acabar, mas está bom. A Sapucaí está linda, com vibração e luxo", afirmou. No sábado, na segunda noite de desfiles do grupo de acesso, o prefeito estava usando apenas uma tala. "Meu pé inchou", contou, justificando o cuidado redobrado nesta noite.

Também acompanham os desfiles das escolas no camarote da prefeitura do Rio os deputados federais Rodrigo Maia (DEM-RJ), Carlos Sampaio (PSDB-SP e líder do partido na Câmara) e Marco Antônio Cabral (PMDB-RJ).