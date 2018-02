Na TV, Dilma pede votos para o governador

A petista Dilma Rousseff abriu ontem o programa eleitoral de Carlos Gaguim (PMDB), candidato ao governo do Tocantins. "Peço, para governar Tocantins: vote Gaguim", disse Dilma. O Ministério Público apura a participação de Gaguim num esquema de desvio de dinheiro público.

A coligação do candidato Siqueira Campos (PSDB), adversário de Gaguim, aproveitou-se da queda da censura. Ocupou todo o espaço destinado aos candidatos a deputado para divulgar notícias sobre as suspeitas de participação do governador no escândalo de corrupção, além de repetir as reportagens sobre o assunto e também sobre a censura.

Gaguim, por sua vez, prevendo que sofreria ataques dos rivais, anunciou que o fato de ser, segundo ele, "o favorito", estava levando Siqueira Campos "ao desespero". De acordo com o programa de Gaguim, Tocantins sempre teve a fama de ser atrasado. Mas agora, com o apoio do presidente Lula, passará a ser um Estado do progresso, com a Ferrovia Norte-Sul e outros projetos.

O programa do governador disse ainda que, com a tendência de vitória de Dilma, "os adversários estão se aproveitando para transformar um falso escândalo numa arma eleitoral". Afirmou ainda que os jornais que publicaram notícias dos escândalos são "mal-intencionados".