Na TV, Weslian acusa Agnelo de corrupção Um depoimento levado ao ar no programa da candidata Weslian Roriz (PSC) acusou Agnelo Queiroz (PT), líder nas pesquisas, de ser beneficiário de esquema de corrupção no Ministério dos Esportes, pasta que comandou. Ex-funcionário da ONG Instituto Novo Horizonte, Michel Vieira da Silva relatou que a entidade foi usada para extrair dinheiro do ministério. Segundo ele, a ONG simulava gastar a maior parte da verba que recebia. Michel disse que um depósito de R$ 150 mil, teve Agnelo como destinatário. O petista denuncia armação.