Na véspera do feriado, aeroportos operam sem problemas

O Balanço da Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária (Infraero) mostra que os principais aeroportos do País trabalham sem grandes problemas. Da zero hora desta quinta-feira, 20, até às 19 horas, foram verificados atrasos em 72 (5%) dos 1429 vôos programados e 39 (2,7%) foram cancelados em todo Brasil. Em São Paulo, com total de 184 vôos programados, Congonhas registrou nove (4,9%) atrasos e sete (3,8%) cancelamentos. Em Guarulhos, há registro de oito (4,8%) atrasos e nenhum cancelamento dos 166 vôos agendados. No Galeão, Rio de Janeiro, seis (4,7%) vôos do total de 128 previstos partiram com atraso, 13 (10,2) foram cancelados. Dos 63 vôos do Aeroporto Santos Dumont, dois (3,2%) atrasaram e seis (9,5%) foram suspensos. Em Brasília foram registrados três cancelamentos, representando 3,1% dos 97 vôos programados, e três partiram em atraso. No aeroporto de Recife (PE), do total de 50 vôos, quatro (8%) registram atraso, não houve cancelamentos. Em Salvador (BA) cinco (6,2%) dos 81 vôos agendados sofreram atraso, um (1,2%) foi cancelado. No Salgado Filho, em Porto Alegre (RS) foram registrados dois (3,4%) atrasos dos 59 vôos, não houve cancelamentos, conforme boletim da Infraero.