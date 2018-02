Na zona norte, PM liberta caminhoneiro Denúncia anônima levou a PM a resgatar, ontem, um caminhoneiro que era mantido num barraco na região da Vila Maria, na zona norte, havia cerca de 15 horas. No local, foram apreendidos três adolescentes, com idades entre 15 e 17 anos. Eles portavam um revólver calibre 38. A vítima contou que o trio pretendia fazer saques com seu cartão bancário. O caminhão iria para um desmanche.