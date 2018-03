Nada de pânico! Para você que pagou as passagens aéreas cash, fez depósito bancário para garantir reserva em chalé duplo e também não saberia mesmo como dizer às crianças que aquele projeto de esquiar na neve micou, aí vai um bom consolo: o fantasma da gripe suína que ronda os Andes pode transformar o inferno da superlotação em Bariloche numa ilha de tranquilidade nestas férias de julho. Imagine os voos da Aerolíneas Argentinas com espaço sobrando nos bagageiros, sem choro de bebês a bordo, cheio de aeromoças e toaletes livres a seu inteiro dispor. Nada de filas para pegar o ski lift que te leva ao topo da pista ou para comer hamburguesa no meio da montanha. Do aluguel de acessórios indispensáveis à prática do esporte e ao necessário professor de esqui, nunca antes na história de Bariloche o turista brasileiro será tão bem atendido quanto na atual temporada. Como o que há de pior nos argentinos não é contagioso, bem que o Zeca Pagodinho poderia dar uma nova chance a Bariloche. ?FUI!? O Vietnã está chocado com Denílson e, ao que tudo indica, vice-versa. Contratado pelo Hai Phong Cement, o jogador atuou 45 minutos no país e se pirulitou alegando contusão. Aí tem, né não?! EFEITO USP Antes que seja preciso chamar a polícia, a Universidade Harvard está demitindo 275 funcionários. Irritação de torcedor A seleção americana melou a Copa das Confederações. O combinado não era Brasil x Espanha na final, caramba? Que graça tem agora para o Brasil ganhar essa porcaria vencendo a África do Sul e os EUA? Oportunidade de mercado A indústria da pirataria trabalha dia e noite para colocar nas ruas de SP a versão Speedy Pirata, aproveitando-se da proibição imposta pela Anatel à Telefonica na venda de novos planos da banda larga da companhia. Dupla imbatível Silvio Santos tem planos para Roberto Justus, a quem contratou da Record. Sonha tê-lo como vice numa chapa meio puro-sangue para concorrer à presidência da República. Já pensou?! Por que não, uai? A campanha de Aécio Neves rumo ao Palácio do Planalto tomou uma baforada de ânimo nesta semana. Se até os fumantes estão ganhando a quebra de braço com José Serra...! Só se fala disso no Palácio da Liberdade. Vale quanto pesa Depois do pãozinho e da banana, SP se prepara para cobrar por quilo de passageiro o bilhete de ônibus e de metrô. A ideia é combater a obesidade do povão. A torcida do Corinthians, por exemplo, está visivelmente mais gorda nesta temporada. Bruxa caipira É grande a expectativa sobre o traje de Mangabeira Unger na festa junina da Granja do Torto. No ano passado ele confundiu São João com Halloween.