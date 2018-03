Namorada de Nem da Rocinha é absolvida do crime de associação para o tráfico

SÃO PAULO - A Justiça do Rio de Janeiro absolveu Danúbia de Souza Rangel, de 27 anos, da acusação de associação para o tráfico. Namorada de Antonio Bonfim Lopes, o Nem, apontado como líder do tráfico de drogas na Rocinha, na zona sul carioca, ela é conhecida como "Xerifa da Rocinha".

Na denúncia, o Ministério Público do Estado alega que Danúbia não tinha nenhum meio de manter a riqueza e o luxo que apresentava em fotos após o início do relacionamento com Nem, conforme investigação da Polícia Civil. Segundo a ação, ela se beneficiava do dinheiro do tráfico de drogas.

Na sentença, o juiz Marcello de Sá Baptista, da 14ª Vara Criminal, aponta que "não existem elementos de prova para que lhe fossem imputadas as condutas criminosas narradas na denúncia". Para o magistrado, Danúbia não pode ser condenada "pela suposta condição criminosa que venha ostentar".

A sentença foi dada no dia 1º de março. No dia seguinte, o alvará de soltura foi emitido e enviado ontem ao Ministério Público. Danúbia foi presa no dia 25 de novembro.