Namoro de um mês para furtar gravura de Miró Na investigação feita até agora pela polícia, a peça mais cara furtada pela estelionatária Kelly Samara Camargo dos Santos em São Paulo foi uma gravura do pintor espanhol Juan Miró. A obra é avaliada internacionalmente em US$ 18 mil. Segundo a polícia, para cometer o crime, a jovem namorou durante um mês o filho do dono de uma galeria de arte nos Jardins, zona sul. Kelly convenceu o rapaz a lhe emprestar o quadro para que ela mostrasse a um potencial comprador. A acusada devolveu a gravura, mas logo depois voltou à galeria e levou o quadro, sem que ninguém visse. Kelly conseguiu R$ 1 mil pela obra. Ficou com o dinheiro e abandonou o namorado. Além do quadro do pintor espanhol, Kelly teria furtado sete talões de cheque do dono da galeria. Ao saber ontem que a gravura de Miró era roubada, o comprador devolveu a peça. A gravura foi produzida por Miró em 1976. Ao todo, foram feitas 99 reproduções da obra, que tem 70 centímetros de altura por 50 de largura. O pintor usou a técnica de litografia, na qual se faz desenhos em uma matriz de pedra para depois passá-los para o papel. RECORDE Miró nasceu em Barcelona, em 20 de abril de 1893, e morreu aos 90 anos. Há dois meses, seu quadro Le Coq, de 1940, foi vendido em Londres por 9,78 milhões - a maior cotação já atingida por uma obra do artista.