Nando Reis mostra novo repertório Em nova fase, mais roqueira do que pop, o ex-Titãs Nando Reis apresenta um show inspirado nas três mulheres de sua vida - a mãe, a ex-namorada Adriana Lotaif, e a filha. Entre as músicas, está Hi Dri! . Nando segue com o romantismo costumeiro. Citibank Hall, Av. dos Jamaris, 213, Moema; tel.: (11) 2846- 6040; 20h; a partir de R$ 60.