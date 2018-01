Nani Moreira é levada às pressas para o hospital Socorrida por dois bombeiros, Nani Moreira, rainha da bateria da Mocidade Alegre, sofreu ferimentos na testa e na mão após seu adereço de cabeça pegar fogo, ela tentou tirar o adereço em chamas, mas ele acabou grudando em sua mão, mesmo com as queimaduras de 2º grau, Nani Moreira, seguiu desfilando. Ela foi atendida numa ambulância à beira da avenida, mas voltou minutos depois. No final do desfile, ela foi levada rapidamente para uma ambulância e seguiu para o hospital do Mandaqui.