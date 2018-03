Não abra esta porta É melhor não precisar das escadas de emergência. No Frei Caneca, você corre o risco de levar choque se abrir a porta errada ao longo dos degraus. No Boa Vista, tem até placa de ?perigo de morte? em uma porta aberta. No Center Lapa, barras de ferro atrapalham o acesso. E, no Morumbi, há escuridão e mau cheiro.