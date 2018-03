''''Não acusamos a Aeronáutica de roubo''''

Familiares das vítimas do vôo 1907 da Gol, que se chocou com um Legacy no norte de Mato Grosso em setembro, reagiram ontem à posição da Aeronáutica, de se considerar ''''denegrida'''' pelas informações sobre pilhagem de documentos e pertences dos 154 mortos do segundo maior acidente aéreo do País. ''''Não estamos dizendo que a Aeronáutica roubou. O que pedimos é a apuração (do sumiço de pertences das vítimas)'''', afirmou a presidente da Associação dos Familiares e Amigos do vôo 1907, Angelita Rosicler de Marchi. Em sessão na CPI do Apagão Aéreo do Senado, o chefe do Centro de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), brigadeiro Jorge Kersul Filho, chegou a chorar - segundo ele, de tristeza - pelo fato de o trabalho de resgate feito pela Força Aérea Brasileira (FAB) não ter sido reconhecido como deveria. Visivelmente irritado na primeira parte da sessão, pela manhã, Kersul afirmou que o resgate de cargas e objetos não era prioridade e que várias pessoas circularam pelo local e pelo entorno do acidente, inclusive parentes das vítimas. O Estado mostrou na edição do dia 5, sem atribuir culpa alguma à Aeronáutica, um exemplo de casos que precisam ser investigados sobre os documentos e pertences das vítimas: o celular de um dos mortos no acidente apareceu na periferia do Rio dez dias depois da tragédia em Mato Grosso. Ontem, desabafando, mas de maneira irônica, o brigadeiro Kersul chegou a fazer uma analogia que não agradou aos parentes dos mortos. ''''Familiares foram levados até lá. Então, são suspeitos também'''', disse Kersul. Minutos depois da declaração, o chefe do Cenipa emocionou-se e obrigou a CPI a suspender o depoimento. Aos prantos, Kersul saiu da sala para se recompor e foi abraçado pela mulher de uma vítima do acidente. Neuza Machado procurou confortar o brigadeiro. ''''O importante é que o corpo do meu marido foi encontrado e pôde ser enterrado. Não vou reclamar que ele estava sem a aliança. Procurar uma aliança na selva é o mesmo que tentar encontrar uma agulha no meio do palheiro.'''' Já refeito, o chefe do Cenipa disse que não chorou de raiva, ''''mas de tristeza''''. E acrescentou: ''''Não dá para descrever o que vivemos lá. Pena que (o trabalho) não esteja sendo reconhecido'''', afirmou. Na sessão, foram exibidos vídeos do local da tragédia, mostrando a FAB em ação em parte dos 49 dias dos trabalhos de resgate dos corpos na selva de Mato Grosso. A exibição provocou choro nos familiares das vítimas. Parentes mostraram uma gravação que chegou a circular no YouTube e que, a pedido deles, foi retirada do ar, pois continha imagens chocantes do acidente. BAGAGENS Kersul revelou que, das 4,7 toneladas de carga do Boeing da Gol, apenas 1,6 tonelada foi resgatada. ''''Tem 3 toneladas não encontradas.'''' A aeronave se partiu e parte da carga pode ter caído em uma área muito distante do local da queda, disse o brigadeiro.